Балицкий раскрыл, когда жителям Запорожской области вернут свет Балицкий: электроснабжение Запорожской области могут восстановить до конца суток

Специалисты планируют полностью восстановить электроснабжение Запорожской области до конца текущих суток при условии стабильной оперативной обстановки, заявил губернатор Евгений Балицкий у себя в MAX. Он подчеркнул, что энергетики прилагают все усилия, чтобы возобновить подачу электричества как можно скорее на всей территории области.

Аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения продолжаются. При условии стабильной оперативной обстановки ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения — до конца текущих суток, — написал Балицкий.

Еще 2 апреля в региональном Минэнерго сообщили, что электроснабжение в Запорожской области частично восстановлено после перебоев, вызванных ударами беспилотников ВСУ. Специалисты одновременно подключали потребителей в Херсонской области и Крыму.

До этого председатель правительства ДНР Андрей Чертков сообщил, что после атаки ВСУ на энергосистему республики без света остались около 220–250 тыс. абонентов. Он отметил, что сложившаяся ситуация требует немедленного вмешательства и контроля нагрузки.