В ДНР сотни тысяч жителей остались без света после удара ВСУ Чертков: в ДНР без света остаются более 220 тыс. человек после атаки ВСУ

После атаки ВСУ на энергосистему ДНР без электричества остались 220–250 тыс. абонентов, сообщил премьер республики Андрей Чертков в Telegram-канале правительства региона. Он подчеркнул, что ситуация требует срочных мер и контроля нагрузки.

На вечер остаются без света порядка 220–250 тыс. абонентов. Сейчас нам крайне важно преодолеть пик вечерних нагрузок. <...> Мы сейчас принимаем все необходимые меры для того, чтобы скачки напряжения убрать, но все-таки они могут повторяться, — написал Чертков.

Ранее сообщалось, что украинские войска применили графитовые бомбы при атаке на энергетические объекты ДНР. Они выбрасывают тонкие графитовые нити, приводящие к замыканиям линий электропередачи, уточнили в структуре.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО ликвидировали за сутки 693 беспилотника ВСУ самолетного типа. По данным ведомства, также были сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

До этого тело мужчины достали из-под завалов двухэтажного жилого дома в Васильевке Запорожской области. Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко уточнила, что число погибших в результате удара ВСУ выросло до трех.