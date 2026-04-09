Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 16:34

Блогер получил рекордный срок за жестокую расправу над возлюбленной

В США блогера Cash Cartier приговорили к 75 годам тюрьмы за убийство девушки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В США блогер Калеб Микенс, известный под псевдонимом Cash Cartier, был приговорен к 75 годам тюремного заключения за жестокое убийство своей возлюбленной Шейлы Куэвас, сообщает газета New York Post. По данным прокуроров, 8 октября 2023 года блогер вызвал службу 911 и сообщил, что его девушка не дышит.

Прибывшие на место медики обнаружили у Куэвас колотые раны и сломанные ребра. Спасти ее не удалось. Микенс заявил, что на нее напала его собака. Сотрудники службы контроля за животными изъяли пса и впоследствии усыпили его.

Однако в ходе расследования полиция не нашла доказательств того, что к смерти девушки причастно животное. Вскоре Микенса задержали по подозрению в убийстве. Согласно версии следствия, он накачал девушку наркотиками и избил ее до смерти.

Блогеру предъявили обвинение в расправе над возлюбленной. В суде также выступили несколько бывших девушек Микенса. Они рассказали, что сталкивались с сексуальным насилием и пытками со стороны обвиняемого.

Ранее следователи смогли раскрыть убийство 35-летней давности по отпечатку на телефонной трубке. Преступление произошло в феврале 1991 года в квартире на Кронштадтском бульваре в Москве, где нашли труп 58-летней женщины. В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователи еще раз изучили улики и вышли на след убийцы.

США
блогеры
убийства
нападения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.