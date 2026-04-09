09 апреля 2026 в 18:07

Россия потребовала от Израиля прекратить обстреливать Ливан

Захарова: Россия выступает за скорейшее прекращение огня в Ливане

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россия выступает за скорейшее прекращение огня в зоне израильско-ливанского конфликта и возвращение ситуации в политико-дипломатическое русло, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с развитием обстановки в Ливане. Дипломат выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Согласно заявлению, 8 апреля Израиль нанес массированные удары по территории Ливана, в том числе по жилым районам Бейрута. По информации ливанских властей, число погибших в результате бомбардировок превысило 250 человек, а пострадали более 1,1 тыс. жителей.

Выступаем за скорейшее прекращение огня в зоне израильско-ливанского конфликта и возвращение ситуации в русло политико-дипломатических усилий, в том числе в интересах обеспечения комплексного выполнения резолюции 1701 СБ ООН, в которой четко прописаны обязательства сторон, — сказала Захарова.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении очередной серии авиаударов по территории Ливана. По данным военных, атаки продолжались около 10 минут и велись одновременно по Бейруту, долине Бекаа и южным районам Ливана. В результате, как утверждается, было поражено более сотни объектов.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

