Военэксперт предположил, будет ли новый масштабный удар США по Ирану Военэксперт Баранец: Трамп может нанести новый удар по Ирану в любой момент

США могут нанести новый удар по Ирану в любой момент, сказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, американцам нельзя доверять, и Тегеран должен быть готов к возобновлению интенсивных военных действий.

Судя по непоследовательной политике США и [президента] Дональда Трампа, от них всего можно ожидать. Мы же помним, как в Женеве шли американо-иранские переговоры. И как вечером Трамп на весь мир говорил, что все прекрасно, уже виден свет в конце туннеля, а утром — отдал приказ бомбить Тегеран, — напомнил Баранец.

Эксперт подчеркнул, что ни Ирану, ни другим странам, которые противостоят США, нельзя полагаться на обещания американского руководства. По его мнению, к войне должны быть готовы и в Тегеране, и в арабских столицах.

Война может принять просто вторую серию, и, конечно, более жестокую. Только добивание: Трамп уже несколько раз сказал, что ему надо вырубить иранскую энергетику и добить ядерную промышленность. Это будет работа на уничтожение экономики Ирана, — заключил военный обозреватель.

Ранее на Западе предрекли США конец после войны с Ираном. Как написал британский журнал New Statesman, военная операция Трампа задумывалась как способ укрепления позиций Вашингтона, однако обернулась стратегическим поражением.