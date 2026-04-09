В Москве запустили новый трамвайный диаметр

В Москве запущен второй трамвайный диаметр (Т2), заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он проходит от станции метро «Чертановская» до станции МЦД-4 «Новогиреево». Градоначальник подчеркнул, что это самый протяженный диаметральный трамвайный маршрут в мире: его длина составляет 33 км.

Сегодня мы открываем второй трамвайный диаметр от метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4, — сказал Собянин.

Мэр отметил, что маршрут связал 13 районов Москвы. В Т2 входят 79 остановок, интервал движения трамваев составляет шесть минут.

Ранее первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков заявил, что полностью беспилотные трамваи без человека в кабине начнут курсировать по дорогам общего пользования в России к 2030 году. Речь идет о пятом уровне автономности, когда транспортное средство целиком и полностью справляется самостоятельно.