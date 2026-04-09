В Тегеране раскрыли условие для прохода судов через Ормузский пролив

В Тегеране раскрыли условие для прохода судов через Ормузский пролив Тегеран: суда США могут пройти через Ормузский пролив с разрешения Ирана

Ормузский пролив открыт для прохода судов, включая американские, при отсутствии враждебного поведения, заявил в эфире телеканала ITV замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде. Для безопасного прохождения каждый корабль должен согласовать необходимые меры с иранскими властями.

Ормузский пролив открыт. Однако, разумеется, каждый танкер и каждое судно должны согласовать необходимые меры с иранскими властями, чтобы безопасно пройти через пролив, — сказал Хатибзаде.

По его словам, на данный момент признаков угрозы нет, и суда могут проходить через пролив в обычном порядке с учетом установленных ограничений.

Ранее иранские военно-морские силы объявили о необходимости для всех судов использовать предложенные альтернативные маршруты через Ормузский пролив. Решение принято для снижения риска столкновения с минами и обеспечения безопасности судоходства.

8 апреля иранский Высший совет национальной безопасности заявил об «исторической победе» в противостоянии с США и Израилем. Согласно информации пресс-служб, удары были нанесены по ключевым объектам военной инфраструктуры противника.