«Сизифов труд»: в европейском банке признали сложность ухода из России Глава Raiffeisen назвал «сизифовым трудом» усилия по уходу из России

Усилия по продаже российского бизнеса австрийской группы Raiffeisen Bank International, включая «дочку» Райффайзенбанк, можно сравнить с «сизифовым трудом», заявил председатель наблюдательного совета компании Эрвин Хамеседер на годовом собрании акционеров. По его словам, банк продолжает работать над этим процессом, однако ситуация крайне сложна, передает «Интерфакс».

RBI продолжает работать над продажей российского бизнеса. Учитывая сложность ситуации, это сизифов труд, — сказал Хамеседер.

Группа объявила о намерении сократить бизнес в России еще весной 2022 года, но приступила к этому только после усилившегося давления со стороны американских и европейских регуляторов. В частности, США пригрозили группе ограничением доступа к своей финансовой системе.

Ранее нидерландский банк ING решил расторгнуть соглашение о продаже своего российского бизнеса компании Global Development JSC. Там считают, что нет шансов на получение покупателем необходимых разрешений. При этом банк не собирается вести деятельность на территории России.