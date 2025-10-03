Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 11:05

ЕС хочет пустить Дерипаску в «расход» ради миллиардов для Raiffeisen

FT: ЕС планирует снять санкции с активов Дерипаски и передать Raiffeisen Bank

Олег Дерипаска Олег Дерипаска Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Евросоюз может снять санкции с активов российского миллиардера Олега Дерипаски, пишет Financial Times. Это необходимо для компенсации Raiffeisen Bank International €2 млрд (191,8 млрд рублей), которые банк выплатил по решению суда в РФ.

Речь идет о размораживании пакета акций в компании Strabag на соответствующую сумму. Идея включена в проект нового санкционного пакета ЕС. Некоторые страны объединения выступают против — их беспокоит, что такой шаг усилит позиции российских судов, которые начали выносить решения о конфискации западных активов.

По данным издания, что Дерипаска и Raiffeisen прежде пытались договориться об обмене активами для снятия санкций с 24% Strabag, но сделка сорвалась. Позже бизнесмен продал фирму Rasperia, в которую входил этот пакет.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти не располагают информацией о том, какова актуальная ситуация с продажей российского подразделения Raiffeisen Bank International. По его словам, в настоящее время банк продолжает работать на территории страны.

