Японец укусил знакомую под цветущей сакурой и умер В Японии 89-летний мужчина укусил женщину в парке и скончался при задержании

Пожилой житель японского города Каваниси укусил женщину в природном парке во время любования цветением сакуры, после чего умер, сообщает Japan Today. По информации издания, во время ссоры 89-летний пенсионер впился зубами в руку своей 49-летней спутницы.

Когда прибывшие на место полицейские попытались сопроводить задержанного к патрульной машине, он сел на землю и отказался двигаться. Из-за гористой местности стражи порядка использовали носилки, предоставленные администрацией парка, и перенесли японца примерно на 200 метров.

По дороге состояние мужчины резко ухудшилось: он побледнел и начал терять сознание. Правоохранители сняли с него наручники и срочно доставили в больницу, однако примерно через полтора часа врачи констатировали его смерть.

