Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 18:29

Японец укусил знакомую под цветущей сакурой и умер

В Японии 89-летний мужчина укусил женщину в парке и скончался при задержании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожилой житель японского города Каваниси укусил женщину в природном парке во время любования цветением сакуры, после чего умер, сообщает Japan Today. По информации издания, во время ссоры 89-летний пенсионер впился зубами в руку своей 49-летней спутницы.

Когда прибывшие на место полицейские попытались сопроводить задержанного к патрульной машине, он сел на землю и отказался двигаться. Из-за гористой местности стражи порядка использовали носилки, предоставленные администрацией парка, и перенесли японца примерно на 200 метров.

По дороге состояние мужчины резко ухудшилось: он побледнел и начал терять сознание. Правоохранители сняли с него наручники и срочно доставили в больницу, однако примерно через полтора часа врачи констатировали его смерть.

Ранее стало известно, что в Японии 56-летняя местная жительница прожила три месяца в доме с останками 89-летней матери. Труп на втором этаже обнаружила их родственница, которая обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ее матери не стало в конце декабря, но так и не смогла объяснить, почему никому об этом не сообщила.

Азия
Япония
пенсионеры
Происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мантуров раскрыл, когда состоится первый запуск ракеты «Старт-1М»
Привычки, которые делают дом устойчивым
«Безумие»: Миронов раскрыл, чем обернется для Запада конфликт с Россией
В Москве запустили новый трамвайный диаметр
Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном
Превратили в мумию: мужчина разлагался в петербургской больнице 1,5 месяца
Путин подписал законы о передаче кассации по делам мировых судей в регионы
«Речи о членстве не идет»: НАТО захлопнуло дверь перед носом Украины
Экс-нардеп ответил, что стоит за хамством Зеленского в адрес Вэнса
В Европе призвали остановить Трампа даже высокой ценой
Россиянка организовала дерзкое похищение мужа
Скандал на Олимпиаде, 11 млн призовых, тяжелый диагноз: как живет Гуменник
Россиян предупредили об изменениях при переводах через СБП
Израильский суд вновь возьмется за Нетаньяху после паузы из-за войны
В США мужчина поджег огромный склад туалетной бумаги по одной причине
Сальдо раскрыл число атак ВСУ на Херсонскую область с начала года
Названа страна Европы, где Гагарина считают величайшим героем
Японец укусил знакомую под цветущей сакурой и умер
Африканская страна запустит свой спутник при поддержке Роскосмоса
Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые за месяц
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.