Следователи предположили, чем ВСУ могли ударить по донецкому кладбищу СК: ВСУ могли ударить по кладбищу в Донецке американскими беспилотниками

Военнослужащие Вооруженных сил Украины для удара по кладбищу во время похоронной процессии в Донецке, предположительно, применили беспилотники самолетного типа производства США, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. На месте происшествия найдены обломки, напоминающие фрагменты БПЛА.

В ходе осмотра места обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударных БПЛА самолетного типа модели производства США, — сказал собеседник агентства.

По данным Минздрава Донецкой Народной Республики, в результате удара ВСУ по кладбищу в Донецке два человека получили ранения средней степени тяжести. Пострадавших девушек оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее стало известно, что беспилотный катер прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду. О находке заявили местные жители. Некоторые эксперты предположили, что это украинский многоцелевой надводный безэкипажный катер Magura V5. Однако позднее сообщалось, что найденный на побережье Турции безэкипажный катер произвели в США.