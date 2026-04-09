09 апреля 2026 в 17:20

Удар ВСУ по донецкому кладбищу едва не убил двух человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Два человека получили ранения средней степени тяжести в результате удара Вооруженных сил Украины по кладбищу в Донецке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Донецкой Народной Республики. Пострадавших девушек оперативно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В результате атаки ВСУ по кладбищу в Донецке ранения средней степени тяжести получили два человека, — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались убить жителя Красноармейска в ДНР за то, что он спас трех тяжелораненых российских бойцов. Мужчина рассказал, что на его дом сбросили шесть мин. К тому времени раненых успели эвакуировать, а сам он перебрался в подвал, это и спасло его от гибели.

До этого стало известно, что в селе Новый Ропск Климовского района Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в результате чего была ранена женщина. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, мирная жительница выжила, ее госпитализировали.

