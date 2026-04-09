Советская Мэри Поппинс поразила фанатов новым образом

Актриса Наталья Андрейченко, известная зрителям по роли в советской экранизации «Мэри Поппинс», поразила поклонников своим внешним видом, опубликовав новое видео в личном блоге. Исполнительница предстала в элегантном образе с аккуратной укладкой и выразительным макияжем.

Судя по обстановке на кадрах, ролик был снят во время работы актрисы над одним из проектов. Публикацию Андрейченко подписала фразой: «Don't worry! Be happy! Не волнуйтесь! Будьте счастливы!»

Поклонники активно отреагировали на пост, оставив множество восторженных комментариев. Они назвали актрису «шикарной женщиной», «прекраснейшей» и «красивой», отметив ее внешний вид и харизму.

Андрейченко также рассказала о перенесенной клинической смерти. По ее словам, это было связано с алкоголизмом. Знаменитость страдала от зависимости в 1980-х годах. Она обратилась к частным медикам, которые ввели ей неизвестный препарат.

