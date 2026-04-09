09 апреля 2026 в 19:12

В двух регионах России ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводков

Паводки в Дагестане и Чечне признали ЧС федерального уровня

Глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале заявил, что ситуация с паводками в Дагестане отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Такой же уровень реагирования установлен и в Чеченской Республике, передает РИА Новости.

Принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера, — сказал Куренков.

Ранее в МЧС заявили, что менее 1100 жилых домов остаются подтопленными в восьми населенных пунктах Дагестана после аномальных ливней. Глава ведомства Куренков вместе с членами правительственной комиссии совершил облет пострадавших территорий на вертолете Ми-8.

До этого сообщалось, что самолет МЧС России доставил в Дагестан 23 тонны гуманитарной помощи. В ведомстве отметили, что ситуация в республике остается напряженной из-за сильных ливней, вызвавших наводнения, оползни, а также разрушения жилых домов и социальных объектов. В то же время стало известно, что Куренков прибыл в Дагестан на фоне сильных паводков в регионе.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

