Россияне раскрыли сумму для комфортной жизни на пенсии СберНПФ: большинству россиян для комфортной жизни на пенсии надо 75 тыс. рублей

В России большинство будущих пенсионеров хотят получать ежемесячно 75 тыс. рублей для комфортной жизни, следует из исследования СберНПФ и медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении NEWS.ru. Как отметила генеральный директор СберНПФ Ольга Изюмова, лишь 20-40% из этой суммы — выплаты от государства, остальные накопления нужно формировать самостоятельно.

Большинству (71%) опрошенных россиян для комфортной жизни после завершения карьеры понадобится доход свыше 75 тысяч рублей в месяц. Пенсия от государства составит 20–40% этой суммы, остальное нужно формировать самостоятельно, — сказала Изюмова.

Она отметила, что при желании в возрасте 20–25 лет в инвестиционный портфель можно включать акции, ETF, ПИФы и долгосрочные сбережения. Чем меньше времени остается до выплат, тем консервативнее должен быть набор инструментов и тем больше должен быть размер вложений. Также в исследовании указано, что 24% респондентов согласны получать от 50 до 75 тыс. рублей в месяц после завершения карьеры, а 5% готовы на выплаты в размере 25–50 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что на число страховых баллов для пенсии влияет размер зарплаты. Он подчеркнул, что есть отдельные категории граждан, для которых предусмотрена повышенная фиксированная выплата.