Медведев раскрыл, как России избежать «перекрытия кислорода» Медведев: РФ надо обеспечить технологическую независимость в борьбе с инфекциями

России необходимо обеспечить технологический суверенитет в вопросе борьбы с инфекционными заболеваниями, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в противном случае есть риски того, что Москве «перекроют кислород» в любой момент, передает ТАСС.

Политик также добавил, что риски возникновения новых инфекций в стране остаются на весьма высоком уровне. По его словам, России необходимо производить свои средства диагностики и лечения.

Производить свои средства диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний на основе отечественных решений, чтобы мы ни от кого не зависели, чтобы нам в какой-то момент кислород не перекрыли, — заявил он.

Ранее кабмин утвердил новые правила и критерии для формирования перечня стратегически значимых лекарственных средств. В список войдут препараты для лечения социально значимых заболеваний, анальгетики, вакцины и лекарства, предназначенные для льготных категорий граждан.

До этого сообщалось, что в центре Гамалеи создают две персонализированные мРНК-вакцины для лечения меланомы, сообщил научный руководитель НИЦЭМ Александр Гинцбург. По его словам, одна онковакцина уже синтезирована и пациент скоро ее получит.