09 апреля 2026 в 19:38

Медведев раскрыл, как России избежать «перекрытия кислорода»

Медведев: РФ надо обеспечить технологическую независимость в борьбе с инфекциями

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
России необходимо обеспечить технологический суверенитет в вопросе борьбы с инфекционными заболеваниями, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в противном случае есть риски того, что Москве «перекроют кислород» в любой момент, передает ТАСС.

Политик также добавил, что риски возникновения новых инфекций в стране остаются на весьма высоком уровне. По его словам, России необходимо производить свои средства диагностики и лечения.

Производить свои средства диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний на основе отечественных решений, чтобы мы ни от кого не зависели, чтобы нам в какой-то момент кислород не перекрыли, — заявил он.

Ранее кабмин утвердил новые правила и критерии для формирования перечня стратегически значимых лекарственных средств. В список войдут препараты для лечения социально значимых заболеваний, анальгетики, вакцины и лекарства, предназначенные для льготных категорий граждан.

До этого сообщалось, что в центре Гамалеи создают две персонализированные мРНК-вакцины для лечения меланомы, сообщил научный руководитель НИЦЭМ Александр Гинцбург. По его словам, одна онковакцина уже синтезирована и пациент скоро ее получит.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Слетела шелуха»: Родион Газманов о потере друзей после начала СВО
Стали известны повреждения при атаке ВСУ на Крымский район Кубани
Миронов объяснил, почему России не нужна шестидневная рабочая неделя
Путин поздравил Северный русский народный хор со 100-летием
Житель Брянской области погиб при украинском обстреле
Сорос гадит: Дуров нашел виновного в бедах Telegram — а как на самом деле?
Звезда турецких сериалов Бурак Дениз задержан: наркотики, что известно
Ла-Манш будет наш? «Адмирал Григорович» защитил танкер РФ от Британии
Тихая роскошь повседневности: как меняется представление о комфорте
Актер Михайлов бродил по подвалам, британцы испугались ВМС РФ: что дальше
Путин поручил лучше помогать пострадавшим от мошенников
«Приходится с этим жить»: Рютте объяснил, зачем назвал Трампа папочкой
Пенсия 500 тысяч возможна. Стаж — не главное: что влияет на размер пенсии
Григоренко назвал число россиян, установивших самозапрет на кредиты
Григоренко: на «Госуслугах» внедрят красную кнопку против мошенников
Медведев заявил о получении доказательств производства биооружия на Украине
Эксперт заявил о достаточных аргументах для снижения ключевой ставки
В Ливане рассказали о боях между ЦАХАЛ и «Хезболлой»
Названы сроки и место проведения прямых переговоров Израиля и Ливана
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

