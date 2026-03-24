24 марта 2026 в 10:48

Критерии стратегически важных лекарств утвердили в России

Мишустин: кабмин утвердил правила формирования перечня стратегических лекарств

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российское правительство утвердило новые правила и критерии для формирования перечня стратегически значимых лекарственных средств, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. В список войдут препараты для лечения социально значимых заболеваний, анальгетики, вакцины и лекарства, предназначенные для льготных категорий граждан, передает РИА Новости.

Шаг был направлен на укрепление национальной системы здравоохранения и обеспечение стабильных поставок важных медикаментов. Реализация этого решения должна существенно сократить зависимость отечественной фармацевтической отрасли от зарубежных поставок, уточнил Мишустин.

В него войдут, естественно, жизненно необходимые, важнейшие препараты, в том числе это и вакцины, анальгетики, это лекарства для лечения инфекций и социально значимых заболеваний, — подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что в центре Гамалеи создают две персонализированные мРНК-вакцины для лечения меланомы, сообщил научный руководитель НИЦЭМ Александр Гинцбург. По его словам, одна онковакцина уже синтезирована и пациент скоро ее получит.

лекарства
препараты
медицина
Михаил Мишустин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеринары спасли исхудавшего до костей медвежонка-сироту
Пострадавшим при взрыве в Севастополе оперативно окажут помощь
Миронов предложил новые меры по контролю работы ЦБ России
Спецпредставитель Путина назвал новые «центры спокойствия» в мире
Военный эксперт обвинил Запад в настраивании Средней Азии против Ирана
Поляки испугались за безопасность страны из-за войны на Ближнем Востоке
В ДНР сурово наказали наемника из Европы
Стала известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации лыжных гонок
Адвокат назвала неочевидный способ добиться от заемщика погашения долга
Новосибирцам прислали квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей
Европе предрекли катастрофу из-за отказа от американских ИИ-технологий
В Северной Корее впервые может появиться полиция
Четыре области Украины «погрузились во тьму»
Покупка дома обернулась для американца шокирующей находкой
В Сербии усомнились в возможности засудить НАТО за геноцид в Югославии
Дешевые корпуса для ракет начали штамповать в морском контейнере в США
Крылатые ракеты ВС РФ разносят Киев: удары по Украине 24 марта, куда попали
Экономист ответил, выгодно ли брать отпуск в апреле
Россиянам рассказали, как с 1 апреля изменится закон о рассрочке
В Турции предположили, от чего зависит окончание войны на Ближнем Востоке
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
