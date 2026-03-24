Критерии стратегически важных лекарств утвердили в России

Российское правительство утвердило новые правила и критерии для формирования перечня стратегически значимых лекарственных средств, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. В список войдут препараты для лечения социально значимых заболеваний, анальгетики, вакцины и лекарства, предназначенные для льготных категорий граждан, передает РИА Новости.

Шаг был направлен на укрепление национальной системы здравоохранения и обеспечение стабильных поставок важных медикаментов. Реализация этого решения должна существенно сократить зависимость отечественной фармацевтической отрасли от зарубежных поставок, уточнил Мишустин.

В него войдут, естественно, жизненно необходимые, важнейшие препараты, в том числе это и вакцины, анальгетики, это лекарства для лечения инфекций и социально значимых заболеваний, — подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что в центре Гамалеи создают две персонализированные мРНК-вакцины для лечения меланомы, сообщил научный руководитель НИЦЭМ Александр Гинцбург. По его словам, одна онковакцина уже синтезирована и пациент скоро ее получит.