09 апреля 2026 в 13:33

Автоэксперт объяснил, почему в Китае произошел массовый сбой роботакси

Автоэксперт Хайцеэр: сбой беспилотного такси в КНР связан со спешкой разработки

Массовый сбой в работе роботакси в китайском городе Ухань мог произойти из-за того, что разработчики спешили с выпуском транспорта, заявил 360.ru вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. По его мнению, чтобы сделать систему действительно безупречной, нужно время. Эксперт отметил, что каждое беспилотное такси важно обеспечить тревожной кнопкой на случай ЧП.

Причины связаны с ошибками в программировании. Может, система несовершенна. Мы видим, что Китай идет семимильными шагами во многих сферах, но, видимо, здесь где-то произошло торможение и продукт был не до конца выверен, отшлифован. Надо еще поработать. Китайцы торопятся, они хотят быть впереди всех. Они сейчас готовы участвовать в любом прогрессе, даже если он где-то дает сбой, — высказался Хайцеэр.

Он добавил, что Россия изучит опыт Китая, чтобы избежать аналогичных ошибок. По его словам, отечественные разработчики входят в число мировых лидеров в сфере беспилотного транспорта. Однако роботакси в России пока не запущены: идут испытания и совершенствуется законодательная база. Спешка в этом вопросе может лишь навредить и Китай — тому пример, заключил эксперт.

Ранее китайская компания WeRide и американский сервис Uber запустили услугу беспилотного такси в столице ОАЭ. На первом этапе в салоне каждого автомобиля присутствует оператор, однако в планах — полностью автономные поездки.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

