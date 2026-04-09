Эксперт заявил о достаточных аргументах для снижения ключевой ставки

На предстоящем заседании совета директоров ЦБ, скорее всего, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, заявил NEWS.ru аналитик УК «Альфа-капитал» Александр Джиоев. По словам эксперта, стабилизация валютного рынка, охлаждение экономической активности и рынка труда дают достаточно аргументов для смягчения политики регулятора

Считаем, что Банк России и дальше продолжит снижать ключевую ставку. Учитывая традиционно консервативный подход Банка России, стоит ожидать очередного снижения на 50 б. п., — сказал Джиоев.

В пользу такого решения, по словам эксперта, говорит сразу несколько факторов: ситуация на валютном рынке стабилизировалась, а экономическая активность заметно охладилась. Кроме того, появляется все больше подтверждений того, что рынок труда также теряет накал, отметил Джиоев.

Ранее советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что Центральный банк России на предстоящем заседании в апреле может рассмотреть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. Однако, по его словам, также не исключено, что регулятор возьмет паузу.