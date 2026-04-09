Мантуров раскрыл, когда состоится первый запуск ракеты «Старт-1М»

Мантуров: подготовка к первому запуску ракеты «Старт-1М» начнется в 2027 году

Специалисты приступили к подготовке первого запуска конверсионного носителя легкого класса «Старт-1М», который запланирован на 2027 год, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на сессии Российского космического форума. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, новая ракета создается на базе боевой ракеты «Тополь-М».

Созданием «Старта-1М» занимается Московский институт теплотехники, взяв за основу межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь-М». По задумке разработчиков, она сможет поднимать на низкую околоземную орбиту грузы массой до полутонны. Запуск ракеты-носителя, вероятно, будет осуществлен с космодрома Восточный.

До этого пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутниками с космодрома в Архангельской области. Там добавили, что пуск был произведен в интересах оборонного ведомства.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
