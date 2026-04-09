09 апреля 2026 в 18:32

Названа страна Европы, где Гагарина считают величайшим героем

В Сербии назвали Гагарина величайшим героем и кумиром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители Сербии очень любят советского летчика-космонавта Юрия Гагарина и считают его величайшим героем, заявил на «Российском космическом форуме» министр международных экономических отношений при правительстве Республики Сербия Ненад Попович. По его словам, которые передает NEWS.ru, в стране нет ни одного человека, который бы не знал о Гагарине.

Все сильно любят Гагарина, и у нас он кумир многих. В Сербии нет того, кто не знает о нем. Я сам узнал про Гагарина в самом маленьком возрасте, когда отец прилетел из России и принес его фотографии Это был величайший момент, — рассказал министр.

Он признался, что один из снимков повесил на шкаф в своей детской комнате. Попович подчеркнул, что необходимо активно работать с подрастающим поколением, чтобы молодежь знала, насколько значимым был вклад России в покорение космоса. Политик уточнил, что празднование 65-летия со дня первого полета человека в космос — это значимое событие не только для РФ, но и для всего мира.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие ракетно-космического комплекса страны, а также укрепление его научного, кадрового и технологического потенциала является безусловным приоритетом. Необходимо объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд, чтобы удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса, отметил он.

Европа
Сербия
Россия
Юрий Гагарин
