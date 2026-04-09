09 апреля 2026 в 17:09

«Ничего не понимает»: Трамп указал на недостаток НАТО

Трамп заявил, что страны НАТО ничего не понимают без давления

Страны НАТО не способны на эффективную работу без внешнего давления, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. По его словам, многие союзники разочаровывают Соединенные Штаты.

Никто из этих людей, включая наше собственное, весьма разочаровывающее, НАТО, ничего не понимает, если на них не оказывается давление, — написал Трамп.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп разочаровался в Альянсе. По словам генсека, американский лидер остался не в лучшем настроении после встречи в Белом доме и обсуждения действий союзников.

Между тем политолог-американист Малек Дудаков считает, что конгресс США никогда не позволит президенту страны выйти из НАТО, так как у главы Белого дома нет таких полномочий. По его словам, история о возможном выходе Соединенных Штатов из Североатлантического альянса не выдерживает критики еще и потому, что это противоречит национальным интересам Вашингтона.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Философский мост на остров Канта торжественно открыли в Калининграде
«Это о соотношении потерь»: Мединский подтвердил обмен погибшими с Украиной
Новые «роботы Путина» привели в ужас США
Итальянский сенатор возмутился фестивалем «RТ.Док: Время наших героев»
Экономист раскрыл, как Россия ответит на попытки захвата своих танкеров
Матвиенко предостерегла НАТО от посягательств на Калининград
В ЕС резко отреагировали на возможный платный проход по Ормузскому проливу
В ГД ответили, почему нельзя допустить наличия ядерного оружия у всех стран
Журналиста «Новой газеты» задержали по делу о персональных данных
Удар ВСУ по донецкому кладбищу едва не убил двух человек
Мантуров раскрыл детали о проекте российской орбитальной станции
Белый дом набросился на известного актера за критику Трампа
В «Роскосмосе» раскрыли, когда запустят спутники для доступа в интернет
Раскрыта причина массового отравления жителей Мурома
SHOT: к главе профсоюза авиадиспетчеров пришли с обысками
IT-эксперт назвал новую схему мошенников перед Пасхой
Врач ответила, сколько хранятся вареные яйца
Путин запретил испытательный срок для женщин с детьми до трех лет
Путин назвал развитие ракетно-космической отрасли безусловным приоритетом
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

