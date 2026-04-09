«Ничего не понимает»: Трамп указал на недостаток НАТО Трамп заявил, что страны НАТО ничего не понимают без давления

Страны НАТО не способны на эффективную работу без внешнего давления, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. По его словам, многие союзники разочаровывают Соединенные Штаты.

Никто из этих людей, включая наше собственное, весьма разочаровывающее, НАТО, ничего не понимает, если на них не оказывается давление, — написал Трамп.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Трамп разочаровался в Альянсе. По словам генсека, американский лидер остался не в лучшем настроении после встречи в Белом доме и обсуждения действий союзников.

Между тем политолог-американист Малек Дудаков считает, что конгресс США никогда не позволит президенту страны выйти из НАТО, так как у главы Белого дома нет таких полномочий. По его словам, история о возможном выходе Соединенных Штатов из Североатлантического альянса не выдерживает критики еще и потому, что это противоречит национальным интересам Вашингтона.