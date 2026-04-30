Суд изъял у экс-замглавы Минтранса Семенова активы на 6 млрд рублей

Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял недвижимость, деньги, ювелирные украшения и другое имущество более чем на 6 млрд рублей у бывшего замглавы Минтранса РФ Алексея Семенова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Ответчиками по иску проходили Семенов, бывшие руководители ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеслав Смирнов, Юрий Спасский и Виктор Парахин, а также ряд других лиц.

Суд обратил в доход государства заявленное имущество: доли в уставных капиталах и ценные бумаги коммерческих организаций; объекты недвижимости, автомобили премиум-класса, ювелирные изделия и другие активы, указанные в иске, — сообщил собеседник агентства.

Согласно предоставленным данным, у ответчика изъяли 15 иномарок, более 25 жилых объектов и 42 нежилых здания и помещения. В этот список попали ювелирные украшения, моторная яхта, которой владел брат Семенова, а также мотоцикл Harley-Davidson бывшего руководителя ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Виктора Парахина.

Кроме того, с ответчиков солидарно взыскали 258,5 млн рублей. Эта сумма соответствует стоимости проданных объектов недвижимости. Сверху добавили на взыскание госпошлину на 900 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что после ухода со службы Семенов приобрел ювелирные украшения и наручные часы на общую сумму более 44,8 млн рублей. Экс-чиновник, как писали источники СМИ, купил три пары серег, два колье, браслет, а также девять наручных часов.