07 апреля 2026 в 19:05

Силовики раскрыли роскошные траты бывшего замглавы минтранса

РИА Новости: экс-замглавы минтранса Семенов купил украшения на 44 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывший заместитель министра транспорта Алексей Семенов после ухода с государственной службы приобрел ювелирные украшения и наручные часы на общую сумму более 44,8 млн руб., сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам источника агентства, экс-чиновник купил три пары серег, два колье, браслет, а также девять наручных часов.

Как установлено следствием, Семенов совместно с бывшими руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовал коррупционную схему по хищению бюджетных средств. На не подтвержденные законными доходами деньги они построили загородные дома, приобрели квартиры и другое имущество, часть которого была оформлена на аффилированных лиц.

Ранее стало известно, что прокурор попросил суд приговорить экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова к 22 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. По информации участника закрытого судебного процесса, гособвинение требует лишить 69-летнего обвиняемого звания генерала армии и назначить штраф в 130 млн рублей.

коррупция
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

