Силовики раскрыли роскошные траты бывшего замглавы минтранса

Бывший заместитель министра транспорта Алексей Семенов после ухода с государственной службы приобрел ювелирные украшения и наручные часы на общую сумму более 44,8 млн руб., сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам источника агентства, экс-чиновник купил три пары серег, два колье, браслет, а также девять наручных часов.

Как установлено следствием, Семенов совместно с бывшими руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовал коррупционную схему по хищению бюджетных средств. На не подтвержденные законными доходами деньги они построили загородные дома, приобрели квартиры и другое имущество, часть которого была оформлена на аффилированных лиц.

Ранее стало известно, что прокурор попросил суд приговорить экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова к 22 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. По информации участника закрытого судебного процесса, гособвинение требует лишить 69-летнего обвиняемого звания генерала армии и назначить штраф в 130 млн рублей.