Генерал Попов может провести остаток жизни в тюрьме

Прокурор попросил суд приговорить экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова к 22 годам колонии строгого режима по делу о коррупции, пишет ТАСС. По информации участника закрытого судебного процесса, гособвинение требует лишить 69-летнего обвиняемого звания генерала армии и назначить штраф в 130 млн рублей.

В ходе прений сторон представитель гособвинения попросил приговорить Павла Попова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в трехкратном размере от суммы взяток — 130 млн рублей, — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что в поместье вице-губернатора Кубани Андрея Коробки при обыске изъяли около $4 млн (314 млн рублей), €7 млн (637 млн рублей) и 31 млн рублей. Во время следственных действий оказывалось противодействие. Также представитель Генпрокуратуры отметил, что незадолго до обыска из домовладения на автомобилях «Газель» вывозили часть имущества, которая пока не установлена.

До этого сообщалось, что заместитель главы Краснодарского края не явился на судебное заседание по антикоррупционному иску. Разбирательство началось еще 7 марта в Ленинском районном суде Краснодара. Некоторые ответчики просили перенести заседание, так как, по их мнению, рассматривать дело без основных фигурантов невозможно.