У российского чиновника изъяли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей

У вице-губернатора Кубани Коробки в доме нашли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В поместье вице-губернатора Кубани Андрея Коробки при обыске обнаружили крупные суммы наличных денег, сообщил представитель Генпрокуратуры в суде. Как передает ТАСС, в ходе обыска изъяли около $4 млн (314 млн рублей), €7 млн (637 млн рублей) и 31 млн рублей.

Во время следственных действий оказывалось противодействие. Также представитель Генпрокуратуры отметил, что незадолго до обыска из домовладения на автомобилях «Газель» вывозили часть имущества, которое пока не установлено.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Краснодарского края не явился на судебное заседание по антикоррупционному иску. Разбирательство началось еще 7 марта в Ленинском районном суде Краснодара. Некоторые ответчики просили перенести заседание, так как, по их мнению, рассматривать дело без основных фигурантов невозможно.

Также появились данные, согласно которым имущество Коробки и связанных с ним лиц планируют обратить в доход государства. Чиновника подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий. Доходы предприятий депутатов, связанных с вице-губернатором, выросли на 10 млрд рублей из-за сращивания бизнеса и власти.

Балицкий заявил о завершении эвакуации детей из атакованной ВСУ школы
Инфекционист рассказал, как клещи выбирают жертв
Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса
Генерал Попов может провести остаток жизни в тюрьме
Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина
Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
Зоолог объяснил, почему изменится закон о защите краснокнижных животных
Шеф-повар рассекретил оригинальный способ покраски яиц
Ветеран «Спартака» оценил шансы команды в матче Кубка России с «Зенитом»
Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении
«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета
«Я всех простила»: Долина высказалась об истории с мошенниками
Военэксперт ответил, может ли Сырский готовить контратаку в Константиновке
Баканов назвал необычное место, где работает российский MAX
Прокурор озвучил наказание для генерала Попова по делу о взятках
LIFE.ru запустил спецпроект с трансляциями Байконура
Замглавы Каменско-Днепровского округа погиб, спасая детей в Запорожье
Раскрыт хитрый план демократов США с отставкой Хегсета
У российского чиновника изъяли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей
Супруги едва не погибли в машине при атаке дрона ВСУ в приграничье
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

