У российского чиновника изъяли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей У вице-губернатора Кубани Коробки в доме нашли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей

В поместье вице-губернатора Кубани Андрея Коробки при обыске обнаружили крупные суммы наличных денег, сообщил представитель Генпрокуратуры в суде. Как передает ТАСС, в ходе обыска изъяли около $4 млн (314 млн рублей), €7 млн (637 млн рублей) и 31 млн рублей.

Во время следственных действий оказывалось противодействие. Также представитель Генпрокуратуры отметил, что незадолго до обыска из домовладения на автомобилях «Газель» вывозили часть имущества, которое пока не установлено.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Краснодарского края не явился на судебное заседание по антикоррупционному иску. Разбирательство началось еще 7 марта в Ленинском районном суде Краснодара. Некоторые ответчики просили перенести заседание, так как, по их мнению, рассматривать дело без основных фигурантов невозможно.

Также появились данные, согласно которым имущество Коробки и связанных с ним лиц планируют обратить в доход государства. Чиновника подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий. Доходы предприятий депутатов, связанных с вице-губернатором, выросли на 10 млрд рублей из-за сращивания бизнеса и власти.