07 апреля 2026 в 13:04

Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества

Андрей Коробка
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, который проходит ответчиком по антикоррупционному гражданскому делу об обращении в доход РФ его имущества и активов аффилированных с ним лиц, не прибыл на судебное заседание, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Рассмотрение иска по существу началось 7 марта в Ленинском районном суде Краснодара.

В ходе проверки явки сторон суд установил, что Коробка отсутствует на процессе. Некоторые из других ответчиков заявляли ходатайство об отложении заседания, аргументируя это тем, что рассмотрение дела невозможно без присутствия основных ответчиков. Однако суд отказал в удовлетворении данного ходатайства, приняв решение продолжить разбирательство.

Ранее сообщалось, что суд Краснодара намерен обратить в доход государства нелегально нажитое имущество Коробки и связанных с ним лиц. Чиновника подозревают в коррупции и превышении должностных полномочий. Следствие выяснило, что доход предприятий депутатов, связанных с замглавы Кубани, увеличился на 10 млрд рублей благодаря сращиванию бизнеса и власти.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

