В России нашли решение для защиты аэропортов и вокзалов В России планируют назначить единого оператора транспортной безопасности

Министерство транспорта России совместно с ФСБ и МВД планирует назначить единого оператора, ответственного за транспортную безопасность на объектах инфраструктуры смешанного типа, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. По ее информации, речь идет о комплексах, которые принадлежат разным владельцам, но находятся на одной территории, например, аэропорты, вокзалы, морские и речные порты.

В материале говорится, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила эту инициативу 27 апреля. Согласно разработанному Минтрансом законопроекту, единый оператор будет контролировать соблюдение требований безопасности, координировать работу собственников объектов, а его деятельность станет подконтрольна Ространснадзору.

За нарушения в области транспортной безопасности или за непредставление информации об актах незаконного вмешательства для оператора вводится административная ответственность в виде крупных штрафов. В случае, если неисполнение требований повлечет тяжкий вред здоровью или крупный ущерб, то документ предусматривает и уголовную ответственность.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что новые владельцы намерены обновить аэропорт Домодедово. Он отметил, что уровень сервиса в этой воздушной гавани повысится, поскольку она теперь находится под управлением компаний, связанных с Шереметьево.