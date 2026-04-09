Раскрыто, остановит ли Трамп войну в Иране из-за риска проиграть выборы

Президента США Дональда Трампа не волнует потенциальное влияние войны с Ираном на результаты выборов в конгресс, заявил NEWS.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. При этом, по его словам, американский лидер не хочет допустить поражения, так как это нанесет ущерб его репутации.

Я убежден, что Трампа не волнуют промежуточные выборы Республиканской партии. Он никогда себя не считал партийным человеком. На праймериз он даже готов был пойти как независимый кандидат. Поэтому, мне кажется, ему на это абсолютно наплевать. А вот собственное реноме, что он проиграл, что он лузер, такой нарцисс и социопат, как Дональд Трамп, вряд ли может допустить. Поэтому я думаю, что здесь как объективные, так и субъективные факторы позволяют нам говорить о том, что агрессия [против Ирана] будет продолжена в другой форме. Передышка, с моей точки зрения, ненадолго, — высказался Ордуханян.

Он подчеркнул, что без участия американских авианосцев и танкеров Израиль не имеет шансов на успех в своей авантюре на Ближнем Востоке. В то же время, по мнению политолога, с прекращением огня Тель-Авив может свернуть свою операцию и сосредоточиться на Южном Ливане.

Что касается перемирия, я в него не верю. Я считаю, что это очередная уловка, очередной этап политической клоунады — такое весеннее обострение у Трампа. Они оставили за собой формальный предлог для продолжения агрессии — это утилизация запасов урана. На это Иран, естественно, никогда не пойдет. Так что я думаю, что это лишь отсрочка: они хотят снять напряженность в Ормузском проливе, хотя Иран предусмотрительно, по моему мнению, предупредил, что будет тоже селективно пропускать суда. Я думаю, что они прекрасно понимают, с кем имеют дело, поэтому оставляют козыри у себя в рукаве, — резюмировал Ордуханян.

Ранее ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов заявил, что США и Иран вряд ли достигнут соглашения за две недели перемирия. Однако, по его мнению, страны могут заморозить конфликт.