Guardian: ЕС обеспокоен, что США могут усилить давление на Киев из-за Донбасса

Европейские чиновники обеспокоены тем, что власти США могут в преддверии промежуточных выборов в Конгресс осенью усилить давление на Украину, пишет британская газета Guardian. По их мнению, Вашингтон хочет, чтобы Киев отказался от претензий на Донбасс.

Растет обеспокоенность тем, что [президент США Дональд] Трамп, желая добиться геополитической победы перед промежуточными выборами, может усилить давление на Киев, чтобы он отказался... (от претензий на - NEWS.ru.) Донбасс, - говорится в сообщении.

Ранее помощник лидера РФ Юрий Ушаков допустил, что вывод украинских войск из Донбасса мог бы открыть перспективы для достижения перемирия между Москвой и Киевом. Он считает, что подобное решение президента Украины Владимира Зеленского позволило бы рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, если Зеленский не выйдет на мир вовремя, позже это решение может стоить ему гораздо дороже. Представитель Кремля напомнил, что об этом неоднократно сообщал лидер РФ Владимир Путин.