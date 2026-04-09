Путин подписал законы о передаче кассации по делам мировых судей в регионы

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, передающих рассмотрение кассационных жалоб на решения мировых судей в президиумы высших судов регионов, сообщается на официальном портале правовых актов. Изменения затронули Гражданский, Уголовно-процессуальный кодексы, КоАП и закон о судебной системе.

Согласно новому порядку, сплошная кассация на решения мировых судей отменяется — для гражданских и административных дел возвращается выборочная кассация. Автором инициативы выступил Верховный суд РФ, который заявил, что это повысит доступность правосудия, так как граждане смогут лично участвовать в заседаниях в своем регионе.

Это также сократит судебные издержки и снизит нагрузку на судей. Если человек не согласен с решением регионального суда, он по-прежнему может обжаловать его в Верховном суде РФ. Закон вступает в силу через 30 дней после официального опубликования, за исключением отдельных положений.