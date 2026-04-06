Судья Верховного суда Попов возглавил ВККС России

Новым председателем Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС) избран судья Верховного суда РФ Владимир Попов, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Члены коллегии избрали его с помощью открытого голосования, в котором участвовали все присутствующие.

Процедуру голосования вел председатель ВС Игорь Краснов, который находился на заседании по видеосвязи. Он обратился к членам коллегии с вопросом о поддержке кандидатуры Попова, после чего те отдали свои голоса. Краснов объявил, что решение принято единогласно, и поздравил нового председателя с назначением. Сам Попов после избрания продолжил вести заседание.

ВККС занимается вопросами назначения председателей судов на должности и освобождения их от этих должностей. Кроме того, коллегия принимает решения о даче разрешения на возбуждение уголовного дела в отношении судьи при наличии подозрений в совершении преступления.

Попов работает судьей с 2004 года, начав карьеру в Девятом арбитражном апелляционном суде. В 2011 году он стал судьей Высшего арбитражного суда РФ, а с августа 2014 года является судьей Верховного суда РФ, входя во второй судебный состав Судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее Элла Памфилова была официально переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на третий пятилетний срок. Решение о продлении ее полномочий приняли после голосования, кандидатуру Памфиловой единогласно утвердили все 15 членов комиссии.