Памфилова сохранила пост главы ЦИК РФ

Элла Памфилова была официально переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на третий пятилетний срок, трансляция велась на сайте ЦИК. Решение о продлении ее полномочий приняли члены комиссии после голосования.

Отмечается, что кандидатуру Памфиловой утвердили единогласно все 15 членов комиссии. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. До этого пост председателя Центризбиркома занимали Александр Вешняков и Владимир Чуров — по два срока каждый.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил пятерку членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте на новый пятилетний срок. В состав вошла Элла Памфилова. В список также включен Герой России Анатолий Сысоев, в свое время он закончил программу «Время героев».

До этого Памфилова сообщила, что в будущем в России появится новый способ голосования через спутники. По ее словам, ЦИК уже сотрудничает с аэрокосмической компанией «Бюро 1440». Также глава ЦИК подчеркивала, что дистанционное электронное голосование развивается и набирает популярность среди российских избирателей.