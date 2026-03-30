Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 11:58

Памфилова сохранила пост главы ЦИК РФ

Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Элла Памфилова была официально переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на третий пятилетний срок, трансляция велась на сайте ЦИК. Решение о продлении ее полномочий приняли члены комиссии после голосования.

Отмечается, что кандидатуру Памфиловой утвердили единогласно все 15 членов комиссии. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. До этого пост председателя Центризбиркома занимали Александр Вешняков и Владимир Чуров — по два срока каждый.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил пятерку членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте на новый пятилетний срок. В состав вошла Элла Памфилова. В список также включен Герой России Анатолий Сысоев, в свое время он закончил программу «Время героев».

До этого Памфилова сообщила, что в будущем в России появится новый способ голосования через спутники. По ее словам, ЦИК уже сотрудничает с аэрокосмической компанией «Бюро 1440». Также глава ЦИК подчеркивала, что дистанционное электронное голосование развивается и набирает популярность среди российских избирателей.

ЦИК
выборы
Памфилова
голосования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный стендап-комик иронично высказался о медицине в ЕС
«Подлые атаки ВСУ продолжаются»: Хинштейн о ранении мирного жителя
В Кремле анонсировали встречу Путина с одним из российских губернаторов
Песков раскрыл позицию России по поставкам энергоресурсов в Европу
Автоэксперт призвал водителей не медлить с уборкой салона от реагентов
«В знак уважения»: Трамп рассказал о «подарке» от Ирана
«Пусть ждут»: в Госдуме раскрыли ответ за атаку ВСУ на Таганрог
Депутат рассказал о господдержке молодых предпринимателей в 2026 году
Трамп сдался? Что за танкер «Анатолий», который прорвался с нефтью на Кубу
Нутрициолог объяснила, чем опасен грейпфрутовый сок
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Песков одной фразой ответил на вопрос о всеобщей мобилизации
Сербия приняла важное решение о газовом контракте с Россией
Раскрыто состояние тяжелораненого сотрудника меткомбината в ЛНР
Путин провел телефонный разговор с президентом европейской страны
«Они умоляют»: в Иране рассказали о просьбах США по Ормузскому проливу
Стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан
«Новый виток эскалации»: политолог объяснил готовность Ирана выйти из ДНЯО
Петербургская полиция нашла «резиновую квартиру» с мигрантами
Пожар начался на НПЗ в промзоне Хайфы
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.