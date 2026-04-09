09 апреля 2026 в 18:05

Изнасиловали перед судом: сутенеры поработили молодую мать

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Банда сутенеров заставляла 21-летнюю мать полуторагодовалого ребенка заниматься проституцией. Завуалированные объявления о ее услугах они публиковали на обычном сайте объявлений. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Ловушка под видом «легкого заработка»

Все началось осенью 2025 года в Кишиневе. Молодая мама, пытаясь обеспечить себя и маленького сына, оказалась втянута в схему, которую ее «координаторы» подавали как временное решение.

Начальством для нее стали трое человек, среди которых была 25-летняя девушка и двое молодых людей в возрасте 20 лет. Они размещали объявления на платформе бесплатных объявлений «999», снимали квартиры и возили девушку к клиентам.

С сентября по ноябрь девушка постепенно теряла контроль над собственной жизнью, осознавая, что «подработка» превратилась в замкнутый круг, из которого нет выхода.

Угрожали годовалому сыну

Как говорится на сайте прокуратуры Молдавии, вскоре девушка стала пострадавшей в деле о сексуальной эксплуатации. Фигурантами стали трое ее сутенеров, которые при этом не были арестованы.

В ноябре должно было состояться судебное заседание, где потерпевшая готовилась дать показания. Чтобы остановить процесс, обвиняемые решили действовать грубо.

Ее подстерегли на улице, силой посадили в машину и избили. У девушки отобрали iPhone и начали угрожать. Но при этом целью угроз была не сама девушка, а ее годовалый сын.

На автомобиле сутенеры с жертвой добрались до города Сынджера. Там девушку вывезли в безлюдную лесополосу, где один из похитителей изнасиловал пострадавшую. Двое других участников покушения снимали происходящее на видео.

Пять эпизодов

Потерпевшая не отступила и доложила о произошедшем полиции. Трое обвиняемых предстали перед судом уже по пяти эпизодам: содействие проституции, похищение человека, грабеж, изнасилование и подстрекательство к даче ложных показаний.

Суд избрал для всех меру пресечения в виде превентивного ареста, чтобы исключить любые попытки давления на свидетелей или бегства.

Владимир Сахмеев
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
