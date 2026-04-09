В США мужчина поджег огромный склад туалетной бумаги по одной причине

В Калифорнии мужчина поджег склад туалетной бумаги из-за низкой зарплаты

В Калифорнии мужчина, недовольный низкой зарплатой, поджег большой склад туалетной бумаги, сообщил канал CBS News. В результате вспыхнул пожар площадью 111,5 тыс. квадратных метров. На видео, опубликованном в Сети, американец утверждал, что компании, чей склад загорелся, нужно было платить сотрудникам больше.

Там весь ваш инвентарь. Вам всего лишь нужно было платить нам достаточно, чтобы жить, — сказал американец.

В результате здание склада было уничтожено, полицейские задержали поджигателя. Компания заверила, что инцидент не вызвал дефицит продукции.

Ранее сообщалось, что МЧС почти сутки работало на месте пожара в торговом центре Калининграда. Возгорание полностью ликвидировано. Как уточнил губернатор региона Алексей Беспрозванных, идет всестороннее расследование.

До этого стало известно, что на юге Москвы произошло возгорание на территории строящегося жилого комплекса премиум-класса «Шагал», расположенного на одноименной набережной. Пламя охватило строительные материалы, а общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров.