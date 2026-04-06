06 апреля 2026 в 14:39

МЧС почти сутки работало на месте пожара в калининградском ТЦ

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в торговом центре «Гиант» в Калининграде Фото: Александр Подгорчук/РИА Новости
МЧС почти сутки работало на месте пожара в торговом центре Калининграда, возгорание полностью ликвидировано, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас важно понять причины случившегося, идет всестороннее расследование.

Благодарю всех сотрудников МЧС — боролись с огнем в сложных погодных условиях. Спасибо бригадам скорой помощи, правоохранительным органам и тем, кто не остался безразличным, помогал калининградцам при эвакуации, — написал глава региона.

Губернатор добавил, что в рамках расследования проверяют работу систем оповещения и пожаротушения. Он призвал жителей при риске возникновения ЧП в первую очередь сообщать в службу спасения и беречь друг друга.

Ранее стало известно, что в Калининграде при пожаре в торговом центре «Гиант» пострадали четыре человека, включая двоих пожарных. Все они были доставлены в больницу, угрозы жизни нет, добавили в МЧС. Известно, что пожарная сигнализация сработала во время возгорания, но ее быстро отключили.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры из ТЦ «Гиант» в Калининграде после пожара
Путин присвоил наименования «гвардейских» армии и авиаполку
«Блудонатр»: «Радио Судного дня» передало новое сообщение
Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из тонущей машины
«Издевательство над детьми»: актер Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ
Одна из стран СНГ пообещала поддержку ОДКБ
Экономист оценил вероятность роста цен на нефть
Политолог назвал истинную причину энергетического кризиса в Европе
«Раб божий или свободный?»: Поклонская объяснила уход от христианства
ЦАХАЛ получил указание усилить атаки по объектам в Иране
Новый худрук «Коляда-Театра» поделился планами по развитию учреждения
В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты
Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале
В Токио обнаружили более 100 неизвестных снимков The Beatles
Киев потерял десятки «птичек» над Россией всего за шесть часов
«Полная катастрофа»: историк указал главную ошибку Горбачева
Индия хочет «поставить» змей и крокодилов вместо пограничников
Страховой эксперт рассказал, сколько составят выплаты за угнанную машину
Путин созовет совещание по ситуации с паводками в Дагестане
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала весны
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

