МЧС почти сутки работало на месте пожара в калининградском ТЦ

МЧС почти сутки работало на месте пожара в торговом центре Калининграда, возгорание полностью ликвидировано, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас важно понять причины случившегося, идет всестороннее расследование.

Благодарю всех сотрудников МЧС — боролись с огнем в сложных погодных условиях. Спасибо бригадам скорой помощи, правоохранительным органам и тем, кто не остался безразличным, помогал калининградцам при эвакуации, — написал глава региона.

Губернатор добавил, что в рамках расследования проверяют работу систем оповещения и пожаротушения. Он призвал жителей при риске возникновения ЧП в первую очередь сообщать в службу спасения и беречь друг друга.

Ранее стало известно, что в Калининграде при пожаре в торговом центре «Гиант» пострадали четыре человека, включая двоих пожарных. Все они были доставлены в больницу, угрозы жизни нет, добавили в МЧС. Известно, что пожарная сигнализация сработала во время возгорания, но ее быстро отключили.