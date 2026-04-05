Число пострадавших при пожаре в калининградском ТЦ «Гиант» увеличилось В Калининграде при пожаре в ТЦ пострадали двое пожарных и двое посетителей

В Калининграде при пожаре в торговом центре «Гиант» пострадали четыре человека, включая двоих пожарных, передает ТАСС со ссылкой на МЧС. Все они были доставлены в больницу, угрозы жизни нет.

Тушение пожара в торговом центре продолжается. По уточненной информации, пострадали четыре человека, среди которых двое пожарных. Все доставлены в больницу, угрозы жизни нет, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожарная сигнализация сработала во время возгорания в торговом центре «Гиант» в Калининграде, но ее быстро отключили, рассказал посетитель Константин, который привел в игровую комнату троих детей. По его словам, после этого сообщения о тревоге стали поступать по громкой связи.

До этого в Сети появилось видео, на котором можно увидеть первые секунды пожара в калининградском ТЦ «Гиант». На опубликованных кадрах посетители с плачущими детьми покидают здание по задымленным коридорам. Люди бегут по лестнице, налетают друг на друга, но стараются сохранять спокойствие.