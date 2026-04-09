«Просто необходима»: в Госдуме объяснили выгоду от освоения Луны

России необходимо развивать свое присутствие на Луне, так как спутник Земли в ближайшем будущем может стать остановкой во время межпланетных перелетов, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко в рамках Российского космического форума. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на Луне также много полезных ископаемых — их добыча вполне реальна с учетом развития роботов и искусственного интеллекта.

По задумке Федорова и Циолковского, развитие космонавтики нацелено на межпланетные перелеты. Луна как ближайший спутник Земли просто необходима, чтобы быть промежуточной остановкой, — сказал Кравченко.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что миссия «Артемида-2», в ходе которой американские космонавты облетели Луну, стала первым шагом к практическому освоению планеты. По его словам, до этого момента исследование спутника было нацелено исключительно на решение научных, а не хозяйственных задач.

Моисеев также подчеркнул, что в России уже ведется подготовка лунных миссий, однако они часто сталкиваются с переносом сроков. Он отметил, что подготовка предыдущего полета велась на протяжении 18 лет.