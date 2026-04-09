09 апреля 2026 в 18:08

«Просто необходима»: в Госдуме объяснили выгоду от освоения Луны

Депутат Кравченко: освоение Луны выгодно для межпланетных перелетов

Фото: Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press
России необходимо развивать свое присутствие на Луне, так как спутник Земли в ближайшем будущем может стать остановкой во время межпланетных перелетов, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко в рамках Российского космического форума. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на Луне также много полезных ископаемых — их добыча вполне реальна с учетом развития роботов и искусственного интеллекта.

По задумке Федорова и Циолковского, развитие космонавтики нацелено на межпланетные перелеты. Луна как ближайший спутник Земли просто необходима, чтобы быть промежуточной остановкой, — сказал Кравченко.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что миссия «Артемида-2», в ходе которой американские космонавты облетели Луну, стала первым шагом к практическому освоению планеты. По его словам, до этого момента исследование спутника было нацелено исключительно на решение научных, а не хозяйственных задач.

Моисеев также подчеркнул, что в России уже ведется подготовка лунных миссий, однако они часто сталкиваются с переносом сроков. Он отметил, что подготовка предыдущего полета велась на протяжении 18 лет.

В СК объяснили, чем ВСУ могли нанести удар по донецкому кладбищу
Мантуров раскрыл, когда состоится первый запуск ракеты «Старт-1М»
Привычки, которые делают дом устойчивым
«Безумие»: Миронов раскрыл, чем обернется для Запада конфликт с Россией
В Москве запустили новый трамвайный диаметр
Нетаньяху распорядился начать прямые переговоры с Ливаном
Превратили в мумию: мужчина разлагался в петербургской больнице 1,5 месяца
Путин подписал законы о передаче кассации по делам мировых судей в регионы
«Речи о членстве не идет»: НАТО захлопнуло дверь перед носом Украины
Экс-нардеп ответил, что стоит за хамством Зеленского в адрес Вэнса
В Европе призвали остановить Трампа даже высокой ценой
Россиянка организовала дерзкое похищение мужа
Скандал на Олимпиаде, 11 млн призовых, тяжелый диагноз: как живет Гуменник
Россиян предупредили об изменениях при переводах через СБП
Израильский суд вновь возьмется за Нетаньяху после паузы из-за войны
В США мужчина поджег огромный склад туалетной бумаги по одной причине
Сальдо раскрыл число атак ВСУ на Херсонскую область с начала года
Названа страна Европы, где Гагарина считают величайшим героем
Японец укусил знакомую под цветущей сакурой и умер
Африканская страна запустит свой спутник при поддержке Роскосмоса
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
