Почему СССР обогнал США в космосе, но не полетел на Луну: разбор гонки

Вторая половина XX века прошла под знаком величайшего противостояния двух сверхдержав, которое выплеснулось далеко за пределы земной атмосферы. Это была не просто битва за технологии, а столкновение идеологий. Каждое новое достижение тогда трактовалось как доказательство превосходства государственного строя. На заре эпохи казалось, что советская наука и промышленность обладают недосягаемой форой. Действительно, космическая гонка СССР и США началась с триумфа советского государства: первого искусственного спутника Земли.

Советский Союз удерживал инициативу на протяжении почти десяти лет. Однако к концу 1960-х ситуация кардинально изменилась: американцы высадились на Луне, а советская лунная программа была свернута и засекречена. Чтобы понять, почему СССР стал первым в космосе на начальном этапе, но уступил в финальном рывке к спутнику Земли, проанализируем в этой статье всю космическую гонку — технические характеристики, политику, личные конфликты главных конструкторов и экономические возможности двух стран.

Первые победы СССР: спутник, Гагарин, Леонов — что решило исход начального этапа

Фундаментом советского успеха стала ракета Р-7, созданная в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева. Первоначально она проектировалась как межконтинентальная баллистическая ракета для доставки термоядерного заряда, но ее колоссальная мощность позволила выводить объекты на орбиту. Это одна из причин, почему СССР оказался первым в космосе внезапно для американской разведки. В США гражданская космическая программа «Авангард» была отделена от военных разработок и финансировалась по остаточному принципу, что привело к череде аварий на старте.

Летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Юрий Гагарин (слева) в гостях у генерального конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева Фото: Игорь Снегирев/РИА Новости

За запуском ПС-1 (расшифровывается как Простейший Спутник-1) последовала череда оглушительных побед. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории виток вокруг планеты. Затем последовали полеты Германа Титова, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и многоместного корабля «Восход». Кульминацией этого этапа стал первый выход Алексея Леонова в открытый космос в марте 1965 года. В тот момент весь мир был убежден, что советские флаги будут первыми и на лунной поверхности. Все ранние космические достижения СССР создавали иллюзию абсолютного лидерства, однако за фасадом успехов уже зрели системные проблемы, которые вскоре дадут о себе знать.

Лунная гонка: как США догоняли и обошли

Шок от полета Гагарина заставил президента Джона Кеннеди пойти ва-банк. В мае 1961 года он провозгласил цель: до конца десятилетия высадить человека на Луну и безопасно вернуть его на Землю. Это была беспрецедентная мобилизация ресурсов, получившая название программа «Аполлон». Американцы сменили тактику — вместо того чтобы пытаться перегнать СССР в малых шагах, они поставили задачу, требовавшую создания принципиально новых технологий с нуля. Пока Королев выжимал максимум из проверенной Р-7, команда Вернера фон Брауна создавала гигантскую ракету Saturn V.

Американская стратегия строилась на прозрачности и жесткой конкуренции подрядчиков при едином государственном управлении через NASA. СССР же, напротив, погряз в секретности и внутренней борьбе ведомств. Пока за океаном отрабатывали стыковки в рамках программы «Джемини», советское руководство долго не могло определиться: летим ли мы просто вокруг Луны или высаживаемся на нее? В итоге время было упущено. Основные причины отставания СССР в лунной гонке крылись в том, что ресурсы страны были распылены между несколькими альтернативными проектами, в то время как США сосредоточили все силы на одном векторе.

Космический центр имени Кеннеди (КС). Директор программы «Аполлон» генерал-лейтенант Сэмюэл К. Филлипс Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советская лунная программа: Н1-Л3 и причины неудачи

Советский ответ «Сатурну-5» назывался Н1 — сверхтяжелая ракета-носитель колоссальных размеров. Ее создание стало самым амбициозным и трагичным проектом отечественной космонавтики. Проблема заключалась в двигателях. В отличие от американцев, создавших огромный и мощный двигатель F-1, советские инженеры пошли по пути использования большого количества малых двигателей НК-15. На первой ступени Н1 их было 30 штук. Синхронизировать работу такого «оркестра» в условиях вибраций и колоссальных температур оказалось почти невозможно без совершенных на тот момент систем управления.

Развернутая в конце 1960-х лунная программа СССР, причины неудачи которой до сих пор изучают в технических вузах, споткнулась о четыре неудачных пуска Н1. Все они закончились взрывами на разных этапах полета. Программа Н1 не была закрыта сразу после посадки «Аполлона-11». Она продолжалась до 1974 года — последний, пятый пуск (в ноябре 1972 года) снова оказался неудачным. Окончательно работы прекратили уже после смены руководства, когда в 1974 году министром общего машиностроения стал Валентин Глушко, который распустил королевское ОКБ-1 и прекратил лунную тему.

После смерти Сергея Королева в 1966 году проект потерял своего главного идеолога и защитника. Его преемник Василий Мишин не обладал тем же политическим весом, чтобы выбивать бюджеты и усмирять амбиции конкурентов. В конечном счете, когда Нил Армстронг ступил на лунный грунт в июле 1969 года, советская ракета Н1 еще даже не научилась стабильно летать. Именно эти технические и организационные факторы — главные причины отставания СССР от западных конкурентов в лунной гонке.

Астронавт Эдвин Э. Базз Олдрин-младший, пилот лунного модуля, сфотографирован во время внекорабельной деятельности «Аполлона-11» на Луне Фото: National Aeronautics & Space Adm/SPAD200016/Global Look Press

Успехи на фоне поражения: советские автоматические станции

Важно подчеркнуть: СССР не ушел с Луны с пустыми руками. Пока пилотируемая программа Н1 терпела крах, советская робототехника добилась выдающихся результатов. В 1970 году станция «Луна-16» впервые в мире доставила на Землю образцы лунного грунта (101 грамм) в автоматическом режиме — ни США, ни какая-либо другая страна тогда такого не умели.

В 1970–1971 годах «Луноход-1» (первый в мире планетоход) проработал на поверхности почти год, пройдя более 10 км. «Луна-20» (1972) и «Луна-24» (1976) продолжили серию успешных заборов грунта. В беспилотном исследовании Луны СССР был как минимум не слабее США, но пилотируемая высадка так и осталась недостигнутой вершиной.

Битва главных конструкторов: Королев, Челомей, Янгель

Одной из самых болезненных тем истории советского космоса является отсутствие единства в руководстве. Если в США все нити сходились к NASA, то в Советском Союзе существовало несколько независимых КБ, которые буквально воевали друг с другом за ресурсы и внимание Политбюро. Королев (ОКБ-1) продвигал Н1, Владимир Челомей (ОКБ-52) предлагал свой проект УР-700, а Михаил Янгель (ОКБ-586) имел свое видение тяжелых носителей. Это привело к дублированию работ и колоссальной потере времени.

Конфликты между конструкторами порой переходили в личную вражду. Например, Королев категорически отказался использовать токсичное топливо в своих ракетах, на чем настаивал Валентин Глушко (главный конструктор двигателей). Глушко в ответ отказался делать двигатели для Н1 и ушел к Челомею. Это заставило Королева обратиться к Николаю Кузнецову, который ранее делал только авиационные моторы. Такая разобщенность — ключевой ответ на вопрос, почему Советский Союз не полетел на Луну, имея при этом блестящие инженерные кадры. Денег не хватало даже на одну программу, а попытка финансировать три параллельных КБ истощила экономику.

Сергей Королев Фото: РИА Новости

Роль политики: почему Луна стала американским приоритетом

Политический аспект сыграл не меньшую роль, чем технический. Никита Хрущев требовал от Королева «космических подарков» к праздникам, что заставляло конструкторов рисковать и использовать паллиативные решения. Например, полет трех космонавтов в корабле «Восход» был осуществлен без скафандров ради экономии места, чтобы просто обогнать американцев по количеству членов экипажа. Такая работа на износ без долгосрочной стратегии давала быстрые очки в начале, но подрывала надежность будущих сложных миссий.

Для США Луна была вопросом национального выживания и репутации после провалов начала 1960-х. Для СССР же, после первых успехов, энтузиазм руководства начал угасать из-за колоссальной стоимости проекта.

Однако распространенное мнение, что Леонид Брежнев сразу свернул программу, не совсем точно. С 1964 по 1974 год (то есть пять лет после смерти Королева и даже после высадки американцев) на Н1 продолжали тратить огромные средства — до 4–5 миллиардов рублей в пересчете на современные деньги. Программа была закрыта не из-за отсутствия интереса, а из-за технической нереализуемости и смены кураторов. Брежнев действительно не проявлял такого фанатизма, как Кеннеди, но прямого приказа «остановить» долго не давал — финансирование шло по инерции до середины 1970-х.

Еще одна причина, почему Советский Союз не полетел на Луну, — дефицит вычислительной техники. Советские бортовые компьютеры значительно уступали американским, что делало навигацию и стыковку на лунной орбите задачей за гранью фола.

Космический телемост «Орбитальная станция «Мир» — искусственный спутник Земли «Луч» — Центр управления полетом» Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Что было после: как СССР переключился на орбитальные станции

Несмотря на поражение в лунной гонке, советская космонавтика нашла свою уникальную нишу. Осознав, что прямое сопоставление полета Гагарина и миссии «Аполлон» в мировых СМИ не работает в пользу Москвы, руководство приняло стратегическое решение сосредоточиться на длительном пребывании человека на орбите. Так родилась программа «Салют», а позже — легендарная станция «Мир». В то время как американцы после закрытия программы «Аполлон» перешли к многоразовым шаттлам, СССР совершенствовал технологию модульных станций и грузовых кораблей «Прогресс».

Лунная программа СССР и причины ее неудачи послужили горьким, но важным уроком. Отечественные ученые в конечном счете научились строить «дома в космосе», в то время как американцы на десятилетия остались без средств доставки астронавтов на орбиту после закрытия программы Space Shuttle. Сегодняшнее сотрудничество на МКС — это результат симбиоза двух разных подходов, родившихся в пламени великой гонки. И хотя нога советского космонавта так и не коснулась Луны, вклад нашей страны в изучение внеземного пространства остается неоспоримым фундаментом для будущих миссий к Марсу и за пределы Солнечной системы. Космическая гонка СССР и США в итоге трансформировалось в глобальное партнерство ради общей цели человечества.

