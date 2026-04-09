Как устроена МКС: модули, экипажи и логистика на орбите

Каждые 90 минут над нашими городами, полями и лесами пролетает объект размером с футбольное поле, за сутки он проносится над нашими головами незамеченным 16 раз и здесь, на высоте около 400 километров от Земли, живут и работают люди. Это Международная космическая станция, или коротко — МКС. Она светится в ночном небе ярче любой звезды, и ее можно увидеть невооруженным глазом. Но что там внутри? Как устроена эта громадина, кто там живет и чем занимается? Давайте разберемся — без сложных терминов, зато с железными и любопытными фактами.

История строительства: от «Зари» до наших дней

Первый кирпич в фундамент МКС заложили 20 ноября 1998 года. В тот день с Байконура стартовала ракета «Протон-К» и вывела на орбиту модуль «Заря» — функционально-грузовой блок, который строили в России на американские деньги. Уже в этом факте заключается вся необычность проекта: холодная война закончилась, и две космические державы решили строить общий дом над Землей.

Через две недели шаттл «Индевор» доставил американский модуль «Юнити», и детали состыковались прямо на орбите. Затем, в июле 2000 года, прилетел служебный модуль «Звезда» — и станция получила первые полноценные жилые помещения. Уже в ноябре 2000 года на борт поднялся первый постоянный экипаж. С того дня МКС не пустовала ни единых суток.

Сборка шла больше 13 лет и потребовала свыше 40 орбитальных полетов. Основная конструкция была закрыта в 2011 году, однако история строительства МКС на этом не остановилась. В 2021 году Россия пристыковала многоцелевой лабораторный модуль с говорящим названием «Наука» — самый крупный отечественный элемент станции за все время. За четверть века через МКС прошли 290 человек из 26 государств.

Российский сегмент: модули «Звезда», «Поиск», «Наука» — что в каждом

Россия построила пять герметичных модулей станции. Каждый решает свою задачу, и вместе они образуют российский сегмент МКС — автономную, технически самодостаточную часть орбитального комплекса.

Что входит в российский сегмент и за что отвечает каждый модуль:

«Заря» — первый в истории МКС элемент: сегодня используется как склад, но в начале сборки именно он обеспечивал питание и управление топливом всей станции.

«Звезда» — сердце российского сегмента: здесь жилые каюты для космонавтов, пульты управления, системы жизнеобеспечения и двигатели, которые периодически поднимают орбиту всей МКС.

«Поиск» — малый шлюзовой модуль: отсюда выходят в открытый космос и сюда стыкуются пилотируемые «Союзы».

«Рассвет» — еще один узловой модуль: дополнительный стыковочный порт и пространство для хранения грузов.

«Наука» — флагман отечественной науки на орбите: 21 рабочее место для экспериментов, есть отдельный туалет, дополнительная спальная каюта и европейский роботизированный манипулятор ERA, установленный снаружи.

Модуль «Звезда» несет особую нагрузку: его двигатели регулярно корректируют орбиту всей станции. Без этой работы МКС постепенно снижалась бы из-за остатков атмосферы и через несколько лет вошла бы в плотные слои.

Американский и международный сегменты: лаборатории и стыковочные узлы

Американский сегмент занимает большую часть внутреннего объема МКС. Его основу составляют: соединительный узел «Юнити», научная лаборатория «Дестини» — главное место работы астронавтов NASA, — узловой модуль «Гармония», к которому причаливают пилотируемые корабли, и модуль «Транквилити» с куполом-обсерваторией, откуда открывается панорамный вид на Землю через семь иллюминаторов.

Помимо американских, в состав МКС входят модули других стран:

«Коламбус» (Европейское космическое агентство) — европейская научная лаборатория с десятками исследовательских установок.

«Кибо» (Япония, JAXA) — самый крупный лабораторный модуль на всей станции: у него есть собственный внешний экспериментальный шлюз и маленький манипулятор для работы снаружи.

Cupola — прозрачная обсерватория ЕКА: отсюда получены тысячи фотографий Земли, ставших иконами современной науки и фотографии.

Российский и американский сегменты соединены через переходные адаптеры, и экипаж свободно перемещается по всей станции. Устройство МКС — модули и отсеки которой создавались на трех континентах — в итоге представляет собой 15 герметичных секций общим жилым объемом, сопоставимым с шестикомнатной квартирой.

Сколько человек живет на МКС и где они спят

Если вы задумывали над тем, сколько человек живет на МКС, то давайте считать вместе. Штатный экипаж космической станции международного уровня — семь человек. Обычно это трое-четверо астронавтов NASA и партнерских агентств плюс двое-трое российских космонавтов. Смена длится около шести месяцев, после чего прилетает новый экипаж и принимает станцию в свои руки.

Спит каждый в собственной каюте — крошечном личном пространстве размером примерно с телефонную будку. Спальный мешок пристегивается к стене: в невесомости тело не чувствует «верха» и «низа», поэтому без фиксации человек просто поплывет по кабине. На российском сегменте каюты расположены в модуле «Звезда», на американском — в «Гармонии», а с появлением «Науки» у российских космонавтов появилось еще одно спальное место.

Факт, который ломает все знания о том, сколько человек живет на МКС, и сложно укладывается в голове: в сентябре 2024 года на орбите Земли одновременно находились 19 человек — абсолютный рекорд за всю историю пилотируемой космонавтики. Такое совпадение возникло из-за наложения нескольких миссий: часть экипажей ждала своей очереди на возвращение, в то время как их сменщики уже прибыли на орбиту.

Как доставляют космонавтов: «Союз» и Crew Dragon

Сегодня людей на МКС доставляют два корабля. Оба проверены, оба надежны — но устроены принципиально по-разному.

«Союз МС» — российский пилотируемый корабль:

три места для экипажа;

полет до станции занимает от трех часов до двух суток в зависимости от выбранной схемы сближения;

стыкуется с российским сегментом — к «Поиску» или «Рассвету»;

все время, пока экипаж на борту МКС, «Союз» остается пристыкованным как спасательная капсула: в случае аварии он эвакуирует людей на Землю за считаные часы.

Crew Dragon (SpaceX) — американский корабль нового поколения:

четыре места для астронавтов;

стыкуется к американскому модулю «Гармония»;

корабль многоразовый: после каждой посадки его готовят к следующему полету;

к МКС выполнено уже более 15 пилотируемых миссий Crew Dragon.

Корабли «Союз» и «Прогресс», обеспечивающие доставку на МКС, — это старейшая действующая космическая логистическая система в мире. «Союзы» летают к орбитальным станциям с 1971 года, и за эти десятилетия схема доведена до автоматизма.

Как доставляют грузы: «Прогресс», Cygnus, Dragon

Семи людям на орбите каждый день нужны еда, вода, кислород, топливо, запасные детали и материалы для экспериментов. Весь этот провиант поднимают на борт станции беспилотные грузовые корабли. Вопрос о том, как доставляют грузы на МКС, — один из самых практических во всей космической программе.

Три грузовика работают сегодня в регулярной ротации:

«Прогресс МС» (Россия) — автоматический корабль, летит к станции без экипажа. Везет продовольствие, воду, топливо для двигателей «Звезды», оборудование. После разгрузки его заполняют мусором и затапливают: корабль сгорает в атмосфере над Тихим океаном. В июле 2025 года стартовал «Прогресс МС-31» — уже 31-й корабль обновленной серии. Dragon Cargo (SpaceX) — единственный грузовик, который возвращается на Землю. Это принципиально важно: в обратном рейсе Dragon везет научные образцы и результаты экспериментов, которые иначе просто негде сохранить. В августе 2025 года Dragon доставил на МКС более 2270 кг грузов в рамках миссии CRS-33. Cygnus (Northrop Grumman) — американский одноразовый грузовик: берет на борт до 3,5 тонны, после разгрузки используется как мусоровоз и также сгорает в атмосфере.

Теперь вы знаете, как доставляют грузы на МКС: три разных корабля, три разных страны, но один на всех адрес доставки — орбита Земли, 400 километров от точки старта.

Кто управляет станцией и как распределяется время

МКС управляется из двух точек одновременно. Российский ЦУП расположен в Королеве под Москвой, американский MCC — в Хьюстоне, штат Техас. Оба центра работают в режиме 24/7. Каждое утро в 8:00 по Гринвичу экипаж проводит короткую планерку с обоими центрами управления: обсуждаются задачи на день, техническое состояние систем, любые отклонения от нормы.

Рабочая неделя на МКС длится 5,5 дня. Остаток — законный выходной, который можно провести у иллюминатора купола. Распорядок дня выглядит так:

06:00 — подъем, утренняя гигиена, завтрак;

08:00 — конференция с Землей, постановка задач;

08:15 –13:00 — научные эксперименты, техническое обслуживание систем;

13:00–14:00 — обед;

14:00–19:30 — вторая рабочая смена;

19:30–22:00 — обязательные физические тренировки: не менее 2,5 часа в день;

21:30 — ужин, личное время, отбой.

Тренировки в этом расписании — не опция и не привычка, а медицинское требование. В условиях невесомости мышцы и кости разрушаются куда быстрее, чем на Земле. Без ежедневной нагрузки за шесть месяцев полета человек вернулся бы домой с серьезными последствиями для здоровья.

И напоследок — факт, который меняет восприятие. Как космонавты живут на станции в части ощущения времени суток? МКС совершает 16 полных витков вокруг Земли за 24 часа. Это означает 16 восходов и 16 закатов каждый день. Чтобы экипаж сохранял нормальный режим сна и бодрствования, на борту введено единое время — Гринвичское (UTC). Солнце за иллюминатором может вставать и садиться сколько угодно: часы на МКС идут своим ходом.

Международная космическая станция — это не просто технический объект. Это доказательство того, что люди способны создать нечто невозможное, если работают вместе. Устройство МКС — модули и отсеки, системы и механизмы — складывалось по кусочкам на протяжении 13 лет силами 16 государств. И каждый вечер, выйдя на улицу в ясную погоду, вы можете посмотреть вверх и увидеть результат этой работы своими глазами — яркую движущуюся точку, которая не мигает.

