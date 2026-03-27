В Роскосмосе заявили о контактах с США по эксплуатации МКС Россия и США ведут переговоры о продлении эксплуатации МКС после 2028 года

Российская и американская стороны ведут переговоры о возможном продлении эксплуатации Международной космической станции после 2028 года, сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Крикалев в ходе встречи «Как управлять космосом: современные управленческие технологии» в Президентской академии. По его словам, вопрос связан с необходимостью обеспечить плавный переход к новым орбитальным станциям, передает ТАСС.

Мы запланировали работу на станции до 2028 года. Американцы до 2030 года сертифицировали работу своих сегментов. Сейчас идет разговор о, может быть, дальнейшем продлении полета станции для того, чтобы произошел плавный переход от одной станции к другой, — сказал он.

Ранее американское агентство NASA заявило, что МКС не может работать вечно, поэтому необходимо начать поэтапный переход к коммерческим космическим станциям. В ведомстве подчеркнули, что преобразование должно проходить взвешенно и структурно, чтобы гарантировать долгосрочный успех всей отрасли.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что Россия отправит на Луну атомную электростанцию мощностью 5 кВт к середине 2030-х годов. По его словам, срок работы такой станции составит примерно 10 лет.