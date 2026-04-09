Срок и огромный штраф, розыск, проблемы в Израиле: куда пропал Слепаков

Уголовное дело возбудили против комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что послужило поводом, правда ли ему грозят срок и огромный штраф, с какими проблемами артист столкнулся в Израиле, куда пропал Слепаков?

Срок и огромный штраф, розыск: уголовное дело против Слепакова

«Слепаков дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение <...> деятельности <...> иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Распространил в одной из социальных сетей материалы без указания, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Слепакова обвинили по части 2 статьи 330.1 УК России (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максимальное наказание по ней предполагает лишение свободы сроком до двух лет.

Следственный комитет России сообщил о намерении объявить Слепакова в международный розыск.

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru заявил, что после возбуждения уголовного дела в России Слепакову грозит тюремный срок и крупный штраф.

«Статья, [помимо лишения свободы,] предусматривает штраф не только до 300 тыс. рублей, но и в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, а это при высоком официальном доходе действительно может чувствительно ударить по кошельку», — уточнил Жорин.

Семен Слепаков Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Однако, по словам адвоката, для реальной экстрадиции одного уголовного дела недостаточно: обычно человека сначала объявляют в международный розыск, а затем добиваются заочного ареста.

В связи с тем, что статья, по которой обвиняется Слепаков, относится к категории небольшой тяжести, процессуально может быть сложно довести дело до полноценного экстрадиционного запроса, подчеркнул Жорин.

Слепакова включили в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Основанием, по данным следствия, стали зарубежное финансирование артиста, антивоенная позиция по Украине, негативные высказывания в адрес россиян. В ноябре 2024-го Верховный суд отклонил жалобу Слепакова с требованием исключить его из списка иностранных агентов.

Куда пропал Слепаков, проблемы в Израиле

Слепаков проживает в Израиле. Недавно он заявил о нежелании терять российскую аудиторию. В одном из интервью артист заметил, что в России живет множество достойных и приятных людей, которым необходимо сохранять способность смеяться в любых обстоятельствах.

Слепаков отметил, что его творческая деятельность не преследует цель кого-либо обидеть или задеть чувства бывших соотечественников. Напротив, по словам артиста, он стремится к тому, чтобы его юмор оставался понятным и востребованным именно на Родине, несмотря на текущую географическую дистанцию и статус иностранного агента.

Комик рассказал, что переезд в Израиль не помог ему обрести ясность и лишь усугубил ощущение нестабильности. Он напомнил, что в Москве у него была стабильная работа и высокий доход, но это не помогало разобраться в жизненных целях.

Семен Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее СМИ писали, что Слепакову пришлось снизить гонорар за выступления с 5,6 млн до 4,5 млн рублей. В некоторых случаях комик готов уступить еще 500 тысяч рублей. Тогда же сообщалось, что на его концерт в израильском городе Хайфа было продано меньше половины билетов, хотя зал рассчитан всего на 500 человек.

