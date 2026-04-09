Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 16:40

Адвокат ответил, что ждет Слепакова после возбуждения уголовного дела в РФ

Адвокат Жорин: после возбуждения дела Слепакову грозит срок и огромный штраф

Семен Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

После возбуждения уголовного дела в России комику Семену Слепакову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит тюремный срок и крупный штраф, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. При этом, по его словам, возможное наличие израильского гражданства у юмориста может обезопасить его от экстрадиции.

Если [против Слепакова] возбуждено дело за нарушение закона об иностранных агентах, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. Кроме того, статья предусматривает штраф не только до 300 тыс. рублей, но и в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, а это при высоком официальном доходе действительно может чувствительно ударить по кошельку. Но для реальной экстрадиции одного уголовного дела недостаточно: обычно человека сначала объявляют в международный розыск, а затем добиваются заочного ареста, — поделился Жорин.

Он подчеркнул, что Слепаков обвиняется в преступлении, которое относится к категории небольшой тяжести. В связи с этим, по словам адвоката, процессуально может быть сложно довести дело до полноценного экстрадиционного запроса с участием стражей.

По делам об иноагентстве выдача выглядит маловероятной: они нередко воспринимаются как политически мотивированные, а это классическое основание для отказа в экстрадиции по Европейской конвенции. При этом подтвержденных прецедентов в контексте России именно по таким делам нет. Известны случаи выдачи из Израиля в РФ, которые касались в основном общеуголовных обвинений. Если у Слепакова есть израильское гражданство, то тогда точно ему это не грозит, — резюмировал Жорин.

Ранее сообщалось, что против Слепакова возбудили уголовное дело по итогам проверки прокуратуры Москвы. Юмориста дважды привлекали к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах.

Общество
иноагенты
юмористы
Семен Слепаков
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.