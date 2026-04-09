09 апреля 2026 в 17:46

Россиян предостерегли от питья воды из-под крана из-за опасных инфекций

Врач Прокофьев: через воду из-под крана можно заразиться холерой и гепатитом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Через воду из-под крана можно заразиться холерой, гепатитом, кишечной палочкой и другими опасными заболеваниями, предупредил врач общей практики Денис Прокофьев. В разговоре с NEWS.ru он объяснил, что вода является удобным источником для размножения вирусов и бактерий. Врач подчеркнул, что это может привести даже к летальному исходу.

Вода является крайне удобным источником для размножения вирусов и бактерий. Через нее передаются опасные заболевания, в том числе холера, гепатит, кишечная палочка и фактически все вирусы и бактерии. Дело в том, что через воду идут легко усвояемые возбудители. Они проникают напрямую в кровь и вызывают исходы вплоть до летального, — рассказал Прокофьев.

Он подчеркнул, что весной, когда идет таяние вод и в обычную питьевую воду может попасть любой химический реагент, ни в коем случае нельзя пить из-под крана. По словам врача, любые бактерии или вирусы нейтрализуются в случае кипячения или фильтрации воды, чего будет достаточно для нейтрализации патогенного воздействия.

Первые симптомы отравления похожи на пищевую токсичную инфекцию. Это рвота, диарея, повышение температуры, головная боль, развитие симптомов интоксикации. Здесь незамедлительно необходимо обратиться к врачу, потому что состояние крайне опасное, — заключил Прокофьев.

Ранее в Муроме было зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции, госпитализировано 50 человек, из них 25 — дети. Известно, что пациенты находятся в состоянии легкой и средней тяжести и получают необходимое лечение.

Наталья Наволоцкая
Александр Ефимов
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
