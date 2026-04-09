В МИД России предупредили Израиль о последствиях агрессии

МИД РФ: агрессия Израиля против Ливана угрожает переговорам на Ближнем Востоке

Агрессивные действия Израиля на территории Ливана ставят под угрозу переговорный процесс на Ближнем Востоке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает пресс-служба ведомства, они резко повышают риск возобновления масштабной вооруженной конфронтации в регионе.

Такие агрессивные действия ставят под угрозу срыва наметившийся переговорный процесс и резко повышают риски возобновления масштабной вооруженной конфронтации на Ближнем Востоке, — говорится в заявлении.

Ранее в Министерстве здравоохранения Ливана сообщили, что жертвами удара Израиля стали около 100 человек, еще 700 получили ранения. Речь идет о бомбардировках, произошедших в среду, 8 апреля.

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на период перемирия страна приостанавливает атаки на иранскую территорию, однако военные действия против ливанской шиитской группировки «Хезболла» не прекратятся. Согласно распоряжению руководства, вооруженные силы остаются в состоянии повышенной боевой готовности.