Серийная сталкерша пять лет терроризировала омских блогерш, но попалась

Участница телевизионного шоу «Мужское/Женское» из Омска Анастасия Клишина, которая в 2023 году приходила в студию с историей о лишнем весе, оказалась серийной преследовательницей, сообщает Telegram-канал Mash. По словам пострадавших, 28-летняя девушка на протяжении пяти лет методично разрушала жизнь известных блогерш, действуя по лекалам сериала «Олененок».

Клишина выбирала жертв в соцсетях. От лица вымышленных личностей она осыпала их комплиментами, старалась подружиться, втиралась в доверие. При этом, как утверждают жертвы, злоумышленница на протяжении нескольких лет воровала чужие фотографии и создавала фейковые аккаунты.

Предполагается, что ее главная цель заключалась в том, чтобы выведать личную информацию о блогершах: адреса, номера телефонов, контакты близких. А затем начинался настоящий кошмар. Девушка подделывала переписки, подставляя парней жертв в роли изменщиков, и даже подбрасывала анонимные угрозы под двери.

Раскрыть преследовательницу помогла ее же неосторожность. Клишина сменила в одном из аккаунтов вымышленное имя на настоящее и указала реальный номер телефона. Обманутые девушки быстро вычислили все фейковые страницы и обратились в полицию. Сама россиянка вину отрицает.

Ранее эксперт по кибербезопасности Владислав Кокунцыков рассказал, что сталкеры начинают следить за жертвами благодаря открытым профилям в социальных сетях. По его словам, таким образом начинается около 80% всех преследований.