В Иране опровергли слухи о болезни верховного лидера МИД Ирана: верховный лидер страны чувствует себя хорошо и управляет страной

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо и полностью контролирует управление страной, заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Саид Хатибзаде. Так дипломат ответил на публикации о якобы слабом здоровье главы государства, появившиеся в западных СМИ, передает иранская телерадиокомпания.

Он находится в добром здравии и все контролирует, — сказал Хатибзаде.

Отвечая на вопрос о том, почему Хаменеи редко появляется на публике, замглавы МИД призвал учитывать крайне опасную обстановку. Он напомнил, что США, нарушив все международные законы, убили главу другого государства, а их партнеры в Израиле, по его словам, не остановятся перед убийством кого бы то ни было.