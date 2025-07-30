Несколько западных стран призвали к признанию Палестины МИД Франции: Канада, Испания и еще 12 стран призывают к признанию Палестины

Министры иностранных дел 15 западных государств призвали к признанию Палестины. Решение принято по итогам конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике.

Мы, министры иностранных дел Андорры, Австралии, Канады, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении и Испании, уже признали или выразили готовность или позитивное отношение наших стран к признанию государства Палестина в качестве важнейшего шага на пути к решению путем создания двух государств и призываем все страны, которые еще не сделали этого, присоединиться к этому призыву, – говорится в заявлении.

Участники встречи подчеркнули важность объединения Западного берега реки Иордан и сектора Газа «под управлением палестинской администрации». Они призвали другие страны установить нормальные отношения с Израилем, а также «выразить готовность вступить в переговоры по региональной интеграции» израильского государства.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что уже в следующем году на Генассамблее ООН Париж может признать Палестину государством. По его словам, такое решение продиктовано желанием добиться мира на Ближнем Востоке.

Кроме того, аналогичные планы озвучили и в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Там отметили, что Лондон признает Палестину в сентябре этого года, если Израиль не изменит свою политику в отношении сектора Газа.