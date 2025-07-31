Политика президента Украины Владимира Зеленского по отношению к Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) говорит о его «бункерном менталитете», сообщает Financial Times. По данным издания, многие в украинском обществе подозревают, что принятие закона было продиктовано тем, что расследование о коррупции затронуло близких к главе государства персон.

Тот факт, что администрация Зеленского изначально поддержала закон, несмотря на просьбы президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Антониу Кошты не делать этого, указывает на то, что называется ухудшением бункерного менталитета, — подчеркнули авторы статьи.

По их словам, когда стало ясно, что закон поставил под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и финансовую поддержку со стороны Запада, Зеленский быстро изменил курс и заверил, что внесет в парламент новый законопроект, гарантирующий автономию НАБУ и САП. Чтобы восстановить доверие между Киевом и Европой, на Украине важно как можно быстрее принять документ, защищающий антикоррупционные органы, резюмировали британские журналисты.

Ранее в МИД Германии сообщили, что внимательно изучат новый законопроект Зеленского, касающийся работы НАБУ и САП. По словам представителя дипведомства Мартина Гизе, документ представлен как инициатива, направленная на усиление независимости антикоррупционных органов Украины.