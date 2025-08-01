«Скальпель в руках»: ВС России оставили ВСУ без связи перед боями за Суджу

«Скальпель в руках»: ВС России оставили ВСУ без связи перед боями за Суджу Расчеты «Черники-2» оставили ВСУ без связи перед боями за Суджу

Расчеты дронов-камикадзе типа летающее крыло «Черника-2» в ночь перед решающими боями за Суджу и операцией «Поток» в марте 2025 года оставили ВСУ в полной изоляции, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По его словам, военные вывели из строя множество украинских стратегических вышек со связью.

Задачей было уничтожить [комплекс] РЭБ французского производства, который активно использовала противодействующая сторона, не давая возможности работать другим специалистам, таким как операторы мультиротерных БПЛА. Сложно было зайти, но задача была выполнена, — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что дроны «Черника-2» вызвали несогласованность действий у ВСУ, группы не могли взаимодействовать между собой. Сейчас беспилотники тоже активно применяется в зоне СВО, став «скальпелем в руках российских бойцов», констатировал источник.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец предположил, что цель президента Украины Владимира Зеленского заключается в захвате части территории Курской области для ее последующего размена на переговорах с Россией. Такой обмен невозможен, но ВСУ не останавливаются и продолжают атаки, отметил он.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку проникнуть на территорию Курской области. Однако российские войска успешно ее пресекли. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.