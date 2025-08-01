Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 04:29

«Скальпель в руках»: ВС России оставили ВСУ без связи перед боями за Суджу

Расчеты «Черники-2» оставили ВСУ без связи перед боями за Суджу

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Расчеты дронов-камикадзе типа летающее крыло «Черника-2» в ночь перед решающими боями за Суджу и операцией «Поток» в марте 2025 года оставили ВСУ в полной изоляции, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе. По его словам, военные вывели из строя множество украинских стратегических вышек со связью.

Задачей было уничтожить [комплекс] РЭБ французского производства, который активно использовала противодействующая сторона, не давая возможности работать другим специалистам, таким как операторы мультиротерных БПЛА. Сложно было зайти, но задача была выполнена, — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что дроны «Черника-2» вызвали несогласованность действий у ВСУ, группы не могли взаимодействовать между собой. Сейчас беспилотники тоже активно применяется в зоне СВО, став «скальпелем в руках российских бойцов», констатировал источник.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец предположил, что цель президента Украины Владимира Зеленского заключается в захвате части территории Курской области для ее последующего размена на переговорах с Россией. Такой обмен невозможен, но ВСУ не останавливаются и продолжают атаки, отметил он.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку проникнуть на территорию Курской области. Однако российские войска успешно ее пресекли. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ВСУ
ВС РФ
беспилотники
Суджа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«На морально-волевых»: боец ВС России 10 дней в одиночку противостоял ВСУ
Огромные потери, ВСУ остались без связи: успехи ВС РФ к утру 1 августа
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 августа
Завтрак по-французски: бризоль с куриным фаршем — вкуснее омлета и яичницы
«Ситуация тревожная»: Лавров рассказал, во что превращаются Европа и ФРГ
Адвокат раскрыла, что нужно в первую очередь делать женщине при разводе
Студентам рассказали, на какие трудовые гарантии они могут рассчитывать
Пентагон оформил контракт с Raytheon на производство ракет для Украины
«Образец нравственности»: звезда «Дома-2» Меньщиков о Путине, Бузовой, Боне
Голосование против поставок Израилю прервалось конфузом сенатора-демократа
«Скальпель в руках»: ВС России оставили ВСУ без связи перед боями за Суджу
Психиатр раскрыла, как победить боязнь перелетов
Стало известно, где похоронили Оззи Осборна
Стало известно, почему исполнители теракта решили покинуть «Крокус»
«Сомнений не осталось»: Лавров о планах НАТО нанести поражение России
«Обнаружены и уничтожены»: над Воронежской областью сработала ПВО
«Риск для Европы»: в ФРГ задумались о последствиях ухода Франции из Африки
Названы самые популярные схемы мошенничества при продаже дачи
Жену Макрона раскритиковали после судов с блогерами из-за трансгендерности
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 1 августа, надежда на дождь
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.